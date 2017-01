1988

AMD présente son A68030 à 20 mhz au lieu des 25 mhz du M68030. Motorola continue doucement l'évolution de sa gamme, satisfait de son monopole.



Le MAC survie comme il peut, Apple essaye de lui donner une image, mais cela ne convainc qu'une certaine catégorie de "snob". Le ST fait au moins aussi bien pour moins cher et l'Amiga le surclasse dans tous les domaines pour un prix un peu inférieur dans le haut de gamme. Sa part de marché est de 6 %, soit 1 % de moins par rapport à l'année précédente. L'Apple II GS de son côté fait une chute similaire et représente 7 % du marché.



Atari voit les ventes de ST baisser un peu, l'Amiga 500 prenant le dessus. Mais la gamme méga ST se vend bien et malgré tout Atari garde un léger avantage sur le prix. La gamme ST est considérée comme abordable et un bon choix pour le débutant au moyens financiers restreints. Comme promis, en septembre, Atari ajoute une machine 32 bits à la gamme avec le TT. Cette machine est basée sur un A68030 et un coprocesseur mathématique A68881, tous deux à 20 mhz, ainsi que 5 ports d'extension VME (un standard créé par Motorola pour le 68000). La configuration de base dispose d'un méga de ram, mais il est possible en option d'avoir un modèle avec 4 ou 14 méga d'origine. Au niveau graphique le blitter des megaST est présent, la palette de couleur passe de 512 à 4096. Les résolutions de la gamme ST sont là. En complément, plusieurs nouveaux modes apparaissent, 320x480 en 256 couleurs, 640x480 en 16 couleurs et monochrome haute résolution de 1280x960. Pour ce nouveau mode monochrome, Atari distribue un moniteur 19 pouces monochrome de grande qualité et très peu cher, comme à son habitude. La configuration 4MO avec l'imprimante laser Atari est moins chère qu'un Mac II à équipement équivalent. Avec le TT Atari rattrape l'Amiga en haute résolution et son mode basse résolution offre 256 couleurs. Les ataristes sont très satisfait du TT. Mais tout n'est pas rose pour autant, car la TT ram (principe similaire à la Fast Ram de l'Amiga) pose des problèmes de compatibilité pour certains logiciels, tout comme le passage au A68030. Apple s'empressera de mettre ceci en avant, pour tenter une fois de plus de faire passer la gamme ST comme peu fiable.



Rien n'y fait, l'année se termine avec une progression des ventes pour la gamme ST, moindre que l'année précédente cependant. La gamme ST détient maintenant 39 % des parts de marché. C'est le TT qui a permis, en partie, cette progression en compensant la baisse des ventes du ST dans l'entrée de gamme. Sur ce dernier point, Atari promet une nouvelle génération d'entrée de gamme pour 1989.



Sur le marché grand public, l'Amiga 500 commence à être correctement exploité et on découvre la différence réelle entre un ST et un Amiga. Le marché professionnel reste un bon débouché pour l'Amiga, grâce au lancement réussi, trois ans plus tôt et la gamme 1000/2000 qui remporte un franc succès. Les cartes à base de 680x0 32 bits se vendent très bien, Commodore présentant lui même une carte M68030 et M68882 à 25 mhz pour le 2000. Maintenant, l'Amiga couvre tous les marchés, depuis l'entrée de gamme jusqu'aux entreprises. L'offre logicielle étant standardisée autour du 68000, il est possible de disposer chez soi d'un Amiga 500 tout en utilisant des logiciels bureautiques que l'on trouve au bureau sur la gamme Amiga 1000 et 2000. Des constructeurs tiers proposent des cartes à base de A68020 à 12 mhz, moins cher, pour toute la gamme. Les cartes d'extensions Zorro II se multiplient dans de nombreux domaines. L'échec de la relance du MAC via le Macintosh II entraine l'annulation du projet AGA, à la satisfaction des ingénieurs qui commencent, au second trimestre de l'année, à travailler à plein temps, avec une équipe renforcée, sur la génération suivante totalement 32 bits. Pour réduire les coûts de production, Commodore investit pour que MOS Technology commence à produire des composants DRAM en interne, si possible moins cher que les fournisseurs externes. En plus, vers l'été les spécifications du chipset Amiga 32 bit sont établie. L'une d'elle inclus l'utilisation d'un type de mémoire appelée mémoire vidéo ou VRAM. Mais cette mémoire est plus couteuse à produire. Dans la plus grande discrétion, il est demandé à la division MOS Technology de rechercher un moyen de la produire pour un prix réduit d'au moins 20 % par rapport à la concurrence.



Pour Commodore c'est une bonne année. La part de marché de l'Amiga grimpe à 40 %, dépassant de peu celle de la gamme ST. Le C64 décline mais fait autant que le MAC à 6 % de part de marché. Pourtant le MAC est censé être bien plus puissant avec son 68000, ce qui souligne encore l'exploit des bonnes ventes du C64. Irving Gould demande une augmentation de ses revenus de 20 % en raison des bons résultats sur l'année. Elle lui est accordée, mais certains membres du conseil d'administration auraient préféré affecter cette somme à la recherche ou au moins à l'intéressement du personnel pour stimuler l'innovation, mais Irving Gould a balayé ces idées du revers de la main, estimant qu'il y avait déjà ce qu'il fallait dans ces domaines. En interne la décision de racheter CMI et ses disques durs peu fiable fait débat officieusement, mais personne n'aborde le sujet ouvertement.



Le Next apparaît avec son M68030, un coprocesseur mathématique 68882 et un Motorola DSP 56001, l'ensemble à 25 mhz, 8 Mo de mémoire extensible à 16 et un moniteur haute résolution 1120x862 en 4 niveaux de gris, une imprimante laser et un lecteur de CD réinscriptible et un disque dur en option et des ports d'extension identiques à ceux du Mac II. C'est une machine source d'inspiration pour beaucoup. Malgré ses qualités, elle rencontre un succès mitigé avec 1 % de part de marché, en raison d'un prix très élevé, une politique très similaire à celle d'Apple. Mais le Next achève de convaincre l'industrie que le MAC est obsolète.



Les Ataristes et Amigaistes rivalisent d'ingéniosité pour démontrer que leur machine est la meilleure et les développeurs poussent les machines dans leurs retranchements techniques. La rivalité entre les deux systèmes n'en est que plus forte, puisque ce sont les deux standards restant. Le MAC n'arrive pas à susciter le même genre de ferveur, surtout depuis l'apparition du Next qui montre bien que le MAC est une machine vieillotte.



En Angleterre Acorn garde une part de marché avec sa gamme Archimedes, mais n'étant pas compatible avec le standard 68000 ne parvient pas à s'imposer en dehors de son marché et surtout à obtenir le soutien des grands éditeurs de logiciels professionnels. Mais, son processeur intéresse Intel pour l'embarqué, bien qu'Acorn ne souhaite pas en vendre le concept.



En France, Thomson présente une version entrée de gamme de son ordinateur 16 bits, le MO16. La machine est de type boitier clavier, comme le ST et l'Amiga 500. On y trouve, bien entendu le VSDD du TO16, 512 Ko de mémoire, un port d'extension latéral (permettant de connecter un disque dur externe, plus tard, car pour l'instant il n'existe pas). OS/9 est toujours inclus en ROM avec le basic. La grande nouveauté est le remplacement du M68000 par un M68456 à 8 mhz. Il s'agit d'un M68000 et d'un DSP 56001 regroupés ensemble dans un seul composant. Thomson a tenu compte des critiques concernant les capacités sonores du TO16, bien trop datée car similaire à celle des MO6 et TO8. Pour viser le marché grand public, il fallait apporter un plus, ou au moins égaler le son de l'Amiga. Avec ce DSP intégré, même à 8 mhz, le MO16 permet d'avoir 2 voix 16 bits ou 4 voix 8 bit. D'autant plus que pour une raison de compatibilité les capacités sonores de la gamme MO6/TO8/TO16 sont incluses. Le prix du MO16 est dans la gamme de l'Amiga 500 ce qui lui permet d'avoir un certain succès sur le marché Hexagonal. Cependant, les logiciels qui tirent parti du DSP sont encore peu nombreux, car le TO16 n'en dispose pas. Thomson, conscient de ce problème sort, en septembre, une carte d'extension pour sa machine haut de gamme. Elle est équipée d'un DSP 56001 à 8 mhz par défaut et une prise MIDI. Le DSP peut accepter un quartz plus rapide à 16 mhz (optionnel). Dans ce cas, elle apporte 8 voix 12 bit ou 12 voix 8 bit.



Le gouvernement profite de l'ajout du DSP pour présenter les MO16/TO16 (avec DSP) comme les NeXT français, en omettant de préciser le différentiel énorme en puissance processeur. D'ailleurs, Thomson ne s'est même pas inspiré du DSP du NeXT dans son choix du 68456, son principal but était, simplement, d'avoir un son supérieur à celui de l'Amiga pour l'entrée de gamme.



Le projet de standard informatique Européenne ne voit pas le jour, aucun accord de coopération n'étant trouvé entre Thomson et Acorn. Aucun autre pays ne voulant financer un projet tiers, les deux gammes d'ordinateur se voient plus ou moins restreintes à leur marché national. En effet dans les autres pays européens le marché a déjà laisser entrer largement le ST et l'Amiga et dans une moindre mesure le MAC et le NeXT. Le PC68000 étant peu à peu remplacé.



Amstrad qui avait tenté les clones PC, tente de rentabiliser son investissement sur le GEM qu'il fournissait avec ses PC. La société tente de négocier avec Atari un accord pour fabriquer un compatible ST. Les Tramiel sont réticents, ils savent que le succès de la gamme tient à son prix et qu'Amstrad pourrait peut-être vendre moins cher. L'accord n'est pas conclu. Amstrad propose quelque chose de similaire à Commodore qui accepte, en excluant l'ECS. Pour la marque c'est une rente pour chaque machine qui sera vendue, puisqu'Amstrad devra acheter le chipset et CAOS à Commodore. D'autant plus que le travail sur la génération suivante est en cours et que Commodore sait déjà que ce nouveau chipset sera plus couteux que prévu pour de l'entrée de gamme. L'accord stipule d'ailleurs qu'Amstrad ne pourra cibler que l'entrée de gamme, ce qui lui convient (au moins pour commencer).