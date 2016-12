Barbarian sur PC Engine !

Quelle aventure que celle de notre patient fou FL, qui après avoir fait des remakes PC en basic par brouettes entières du célèbre jeu Barbarian (Palace Software), nous a ensuite pondu des versions Megadrive (toujours en basic !), pour aujourd'hui se mettre au langage C et nous préparer un Barbarian pour... la PC Engine, la meilleure console de tous les temps (avis personnel que je partage).

Le FL est devenu un pro du langage C en quelques semaines, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi volontaire et motivé ! Je remercie pour lui au passage Touko, autre membre historique de Gamopat, qui l'a aidé dans cet apprentissage du C sur PC Engine. Pauvre Touko, qui lui bosse depuis 20 ans sur un jeu PC Engine (joke inside... quoi que).



Vous pouvez télécharger la démo (work in progress 60%) via le lien donné sur le topic officiel du forum. FL a sorti une boutade sur ce même topic officiel : qu'il allait maintenant adapter le jeu en assembleur sur Coleco... Je me demande vraiment si c'est une boutade !