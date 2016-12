Que se passe t-il quand Bob l'Eponge et son pote Patrick débarquent à Los Santos ? Et bien c'est le gros bordel selon le moddeur Quechus13 ! Tiens, en passant, GTA V, jeu de 2013, est l'un des gros hits de 2016... et approche désormais les 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde...