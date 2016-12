{CONCOURS] Qui a gagné Papi Commando sur Megadrive ?

Le grand concours Papi Commando Gamopat Studio/Vetea Studio est terminé, avec à la clé 4 jeux Megadrive à gagner ! Vetea a procédé aujourd'hui au tirage au sort via son logiciel développé pour l'occasion ! Et voici les 4 gagnants en vidéo :

Vous n'avez pas gagné ? Pas grave :



Pour commander/Acheter le jeu :

http://www.magicalgamefactory.com/fr/factory/papi-commando_6/



Et sur Amazon :

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=papi+commando



Et pour ceux qui reviennent de Mars et qui n'ont pas entendu parlé de Papi Commando, trailer officiel ! Et à bientôt pour d'autres concours et d'autres jeux vidéo signés Vetea et/ou Gamopat Studio en 2017 !