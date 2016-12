Le retour de Soul Calibur ?

Tiens donc, pourquoi donc Namco Bandai fête t-il les 20 ans de Soul Calibur (ex Soul Edge sur Playstation) ? Juste pour verser une larme ? Ou... pour annoncer le retour de la célèbre franchise ?! Mais bon si c'est le cas on peut s'attendre à tout... une compilation lissée 1080p ? une réédition sur Android ? Ou pourquoi pas, en dernier recours, n'est-ce pas, un Soul Calibur 6 sur PS4 et XOne ?



Mais bordel de sprite rotatif, quel choc Soul Edge sur PS1 en 1996, puis Soul Calibur sur Dreamcast en 1999... Mais il faut bien dire qu'à partir de là la série s'est mise à tourner en rond... comme de toute façon la plupart des jeux de baston.