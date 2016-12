Natsume nous prend pour des cons

Oh bordel le foutage de gueule ! Alors non seulement on a pas droit à la version boite de l'excellent Wild Guns Reloaded sur PS4... contrairement aux 'ricains qui peuvent la commander pour $29, mais par dessus le marché la version démat' vient de débarquer chez les fromages qui puent à... 29,99€ !!! Pour un jeu Snes... certes amélioré...



Non mais là il faut arrêter de nous prendre pour des cons chez Natsume (qui n'est pas à son coup d'essai). Allez, un nouveau trailer, mais on en restera là, car boycott.