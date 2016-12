Nous voulons tout savoir sur la Nintendo Switch ! Maintenant que nous connaissons le jour de sa présentation officielle, le vendredi 13 janvier prochain, nous voulons bien sûr connaitre l'heure de cette présentation ! Non ? Mais si... Et bien ça sera à 5 heures du matin en France, Nintendo venant de le préciser sur Cui-cui. Va falloir faire sonner le réveil, ou faire une nuit blanche, on est fan ou on ne l'est pas !