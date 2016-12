[PLAYSTATION EXPERIENCE] Platinum Games doit sauver sa peau

Même si une fois de plus c'est une suite qui nous est proposée sur PS4, il faut bien avouer que NieR Automata est une licence à part qui sort du lot, dont le premier opus sur PS3/X360 est adulé par de nombreux gamers poilus. Et puis tous les jeux Platinum Games sont très attendus.... et on attend d'ailleurs leur grand retour en forme après leur dérive commerciale de ses dernières années (Transformers, TMNT et Star Fox Zero, trois bouses). En tout cas si c'est raté, là je pense que Platinum Games ne sera plus synonyme de qualité et rentrera définitivement dans le rang.