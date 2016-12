[PLAYSTATION EXPERIENCE] Y a t-il une nouvelle licence pour sauver la PS4 ?

Si vous avez lu mes précédents posts, vous avez pu vous rendre compte que j'ai été très critique envers les gros jeux annoncés lors de la Playstation Experience... du remake ou des suites de jeux dont on je suis proche de l'overdose (surtout Uncharted).



A coté de ça il y a de petits jeux annoncés comme Parappa the Rapper, LocoRoco et Patapon sur PS4... Ouais, ça peut etre sympa, mais pareil on reste dans le remake de jeux PS1 et Vita ! Des jeux qui seront bien sur démat' et non en boite, et surement vendus assez cher. Désespérant.