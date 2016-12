Une Virtual Console Gamecube sur Nintendo Switch ? C'est la rumeur du jour... 3 titres seraient même prévus pour démarrer l'affaire : Mario Sunshine, Luigi's Mansion et Smash Bros Melee, puis Animal Crossing pourrait suivre. Bon rien de fabuleux... sur Wii on pouvait déjà jouer aux jeux Gamecube héhé, et sans repayer... F-Zero sur Switch ? On peut commencer à y croire du coup... avec la version Gamecube ;)