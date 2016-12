Bonjour à tous ! Une fois de plus nous organisons le Salon du Jeu à St-Nicolas de Redon (Bretagne/Pays de la loire), les vendredi 17 et samedi 18 février 2017, avec plus d'ambition, de projets, de nouveautés que l'on doit caler au chausse-pied. Bref une nouvelle fois ça va déchirer le slip !



Alors cette année il y aura quoi ?



- Du rétrogaming avec une belle rétrospective des consoles de Pong jusqu'à la Gamecube,

- Du next-gen avec de la PS4, Wii U, XONE,

- Des jeux lusicaux animés par l'association WUKI WUKI !

- Des Jeux de Café, billard, baby-foot, fléchette, flipper,

- 8 bornes d'arcade,

- Des jeux de société animés par l'Association des Lutins où vous retrouverez du X-wing et autres jeux palpitants,

- Le pôle "Jouez autrement" qui vous proposera de tester tout un tas de manettes non conventionnelles,

- Le Cosplay, pas vraiment un pole en lui même mais un défilé est prévu,

- La scène, où vous trouverez tout un tas d'animations durant les deux jours,

- Les mini Z , un mini circuit de voitures radio-commandées accessible à tous,

- Le pôle "5 ans" pour abandonner lâchement vos môme auprès des accompagnateurs,

- Le labo : jeux indé/bartop/fou d'informatique 8Bit seront présents pour parler technique !

- La Lan Rétro pour les bon vieux joueurs avec pas moins de 24 PC avec CRT pour vous affronter sur Quake 3, Starcraft, Warcraft...

- La LAN "récente" avec du Rocket League, Trackmania Turbo...



Bref un contenu bien chargé sur 450m² et deux étages ! Si vous souhaitez contribuer avec un prêt de matos contactez-moi. Plus d'infos sur Facebook et notre site internet.



Et pour finir quelques photos de la précédente édition :