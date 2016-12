On se calme ! ON SE CALME ! Ok ? Ce ne sont que des supputations suite à un dépôt de brevet de Big N lié à la manette de la Super Nes... Ah oui quand même... On suppute, on suppute, mais bon on a raison de supputer non ?! Une Snes Classic Mini pour Noël prochain ? Certains préparent déjà leur annonce Ebay pour la revendre à prix d'amis 600 euro.