[SPEEDTESTING] Pokemon Soleil & Lune / Nintendo 3DS

POKEMON SOLEIL & LUNE

Support : 3DS

Editeur : Game Freak / Nintendo

Sortie : 23 novembre 2016

Comment passer à côté du phénomène Pokemon en 2016 ? Pour les 20 ans de la série et surtout après le succès dingue de Pokemon GO sur portable... Les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes : on annonce déjà le plus gros lancement pour un jeu de l'histoire de Nintendo... Je suis bien sûr trop vieux pour ces conneries, et même déjà trop vieux à l'époque du lancement de la série sur Gameboy, donc je vais à nouveau me faire aider par le fiston pour ce test-découverte.

La première question que l'on peut se poser à chaque nouvel opus de la saga Pokemon, c'est : Le changement c'est maintenant ? Renouvellement du concept ou habituel cassoulet réchauffé (mais qui régale les jeunes bytos à chaque fois). Bon, déjà quelles différences entre Soleil et Lune ? Dans Soleil vous jouez selon l'horloge interne de la 3DS, et dans Lune avec 12h de décalage.... Mouais... Le but étant bien sûr avant tout d'en vendre 2 exemplaires aux ultra-fans.



L'histoire se passe à Alola où vous venez d'emménager avec "votre moman", un endroit qui fait penser à Hawai et qui abrite, parait-il, des Pokemons de première génération avec des caractéristiques différentes (j'en sais rien moi, c'est le fiston qui me dit ça), en plus bien sûr d'une 7ème génération de monstres dégénérés. Oh tiens, un Professeur qui vient à ma rencontre.... c'est original... ;)

Des originalités, il y en a quand même. Ici le système de badges est remplacé par une série d'épreuves et un Pokemon dominant de région à battre. Mais à part ça.... on retrouve le coté blabla, le scénario ultra enfantin, l'exploration orientée, et une grande facilité dans les combats, avec beaucoup d'aide (on vous annonce même les coups efficaces)... Petite nouveauté en combat : les attaques dévastatrices, la capacité Z, mais rien de révolutionnaire, ça apporte juste un peu de stratégie supplémentaire, on peut désormais perdre un combat qui semblait gagné d'avance.



Si vous n'avez pas connu les derniers opus de Pokemon sur 3DS, vous pourrez être surpris par le côté visuel, qui n'est plus du tout présenté en pseudo cases façon RPG, mais via une vue TPS... Perso je trouve ça déstabilisant, j'aimais bien le côté rétro de la licence... Mais mon fils adore cette nouvelle vue 3D moderne, et trouve justement ringard les anciens jeux Pokemon sur DS. Bon ok, c'est lui le chef.



Moi, ce qui m'agace c'est le côté très linéaire de cet opus. Pokemon n'est pas vraiment un jeu open-world, mais dans cet opus ce n'est pas le cas du tout, on se sent prisonnier du scénario.... Je pense que Pokemon pourrait être un très très grand jeu si il permettait une grande liberté de jeu ; à quand GTA Pokemon ? Hum... Idem, mon fils adore cette linéarité, il se sent moins perdu que dans les anciens opus... Une fois de plus c'est lui le chef.