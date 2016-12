[TEST] A King's Tale Final Fantasy XV / PS4

A KING'S TALE FINAL FANTASY XV

Support : PS4

Existe également sur XOne

Développeur : SQUARE ENIX

Editeur : SQUARE ENIX

Sortie : 29 Novembre 2016

King's Tale est un beat them all sorti en même temps que Final Fantasy 15 dans l'indifférence totale. Il était offert à tous ceux qui ont précommandés l'édition Deluxe de FF15. Le jeu se passe 30 ans avant les événements de FF15, Régis raconte une histoire à son fils Noctis pour l'endormir. Il va donc se mettre à raconter ses souvenirs plus ou moins vrais pour faire plaisir à son petit. On se retrouve donc embrigader dans un scénario à dormir débout mais avec beaucoup de 2nd degrés, c'est déjà un point positif, le jeu ne se prend pas au sérieux.

La première chose qui marque quand on arrive dans le menu du jeu est sa bande son délicieusement rétro et ultra pêchue, cela commence très fort ! Après une scénette nous expliquant brièvement l'histoire, on est lancé dans le jeu. Pas le temps de naiser, ça commence à castagner dur dès les premières secondes et ça décoiffe ! Le jeu est fluide, une magnifique petite 2D aux petits oignons avec de superbes animations !



Je suis comme un dingue, je tape du mob comme un bourrin, carré les coups légers, triangle les coups forts. Très classique dans un premier temps, le jeu s’étoffe au fur et à mesure qu'on avance. Chaque ennemi s'affronte de manière différente, certains doivent avoir leur garde cassée avant de les attaquer, il faut pour cela leur mettre un coup de bouclier avec rond. Là on se fait attaquer par des Flambos, la magie entre en jeu, on doit maintenir la touche R1 pour charger le sort glace. 3 niveaux de puissance selon le temps de charge ! Viendrons plus tard le sort de feu et de foudre à utiliser contre les Flambos de glace, feu ou foudre, ultra classique mais ça déboite grave !

Une petite purée de Flambos !

Le jeu peut afficher 10 ou 15 ennemis à l'écran tout en restant fluide, il faudra jongler avec toutes les différentes techniques pour battre tout le monde. Les combinaisons de coups rappellent God of War avec ses enchainements de plusieurs touches à la suite. On peut avoir en soutien les amis du roi Regis, ses frères d'armes en appuyant sur des combinaisons de touches comme carré + croix par exemple. Il y a donc Cid qui se bat avec une lance, un magnifique clin d'oeil à FF7, Weskham et Clarus.

Cid et sa lance !

King's Tale nous rappelle les bons Beat'em All à l'ancienne avec un gameplay nerveux et diablement efficace. On ne s'ennuie pas une seule seconde, on enchaine les niveaux en se permettant même de pouvoir invoquer quelques Dieux comme Ramuh, Titan ou encore Leviathan.

Mais qui est ce petit coquin qui vient nous embêter ?

Malheureusement le jeu est trop court, en 3 heures c'est bouclé avec un petit clin d'oeil à Final Fantasy 6 en guise de boss final sur une musique dantesque ! Finir le jeu débloque les combats oniriques, des vagues d'ennemis avec des défis à réaliser pendants ces combats. Cela permet de prolonger la durée de vie pour les fans comme moi !

Les combats oniriques sont des défis pour ceux voulant prolonger l'aventure