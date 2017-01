[BELIEVE] Project CARS 2 en septembre ?

lan Bell, le big boss de Slightly Mad Studios vient d'annoncer que Project CARS 2 devrait sortir en septembre prochain, sur PS4, XOne, PC et SteamOS. Il précise simplement que le développement a pris un peu de retard au niveau de l'interface/mode carrière... En espérant que ça soit bien plus visuel sur cet aspect par rapport au premier opus.



Je ne critiquerai pas plus que ça, car cette licence écrase totalement Gran Tourista et Forza Motocrotte. Gamopat d'OR 2015 ! Restons en tout cas prudent sur cette annonce, car c'est bien le style de jeu à toujours sortir en retard ;)