[BEST-OF 2016] Paper Mario La Porte Millénaire / Gamecube

Paper Mario la porte millénaire fait partie des hits que Nintendo a initié sur Snes, fait mûrir sur N64 et sublimé sur Gamecube (cela n'engage que moi). A cela prêt que Super Mario RPG & the 7 stars de Square pour la Snes, a eu une multiple descendance, en donnant naissance aux licences des Mario & Luigi mais aussi, donc, à celle des Paper Mario. Paper ? et oui car pour participer à cette aventure notre cher Mario a du suivre scrupuleusement la méthode Cohen et faire de longues heures de vélo d'appartement sur fond musical de "eye of the tiger" pour se retrouver à peine plus épais qu'une feuille de papier.



