Civilization 25 ans après... sur C64 !

Plus d'un quart de siècle après la version PC, voici 8bit Civilizations sur Commodore 64 ! Une tentative homebrew folle d'un certain Fabian Hertel pour faire tenir un clone du Civilization de Sid Meier dans les 64ko de la Rolls des 8bit. A voir si c'est réellement jouable et pas trop lent, en tout cas c'est une belle tentative. Le jeu en 3D iso s'il vous plait ! A noter que le jeu est jouable à la souris en plus du clavier et du bâton de joie.



Le jeu est encore en cours de coding mais une démo est téléchargeable. A note que la vidéo date et n'est pas représentative de l'avancée actuelle du développement.



Lien vers le site officiel :

http://www.protovision.games/development/8_bit_civ.php?language=en