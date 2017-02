DIRT 4 ??? Hu ???

DIRT 4 ? Pourquoi DIRT 4 après DIRT 3 et DIRT Rally ? On ne sait pas, seuls les maitres du code savent ! Mais c'est une bonne nouvelle, après un DIRT Rally visuellement époustouflant, mais tellement faaaaaade au niveau de son immersion et ses menus.



Alors DIRT 4 sortira le 9 juin sur PS4, Bobox One et PC... pas sur Switch à priori, arf ! Pour un jeu qui semble orienté "sentiers" avec buggies et camions... Alors là on se dit que peut-être Codemaster veut revenir à l'ancienne formule simu-arcade (celle du génial DIRT 2) ??? Je me prends à rêver. Le "faux" trailer ne semble pas aller dans la direction de mon rêve, mais d'autres vidéos (comme le début de la seconde ci dessous) vont dans le sens de mon rêve... à suivre donc !