Double Dragon IV déjà dispo !

Déjà !? Double Dragon IV débarque aujourd'hui sur Steam et PS4 à peine quelques semaines après son annonce, et avant la date butoir des 30 ans. Un jeu destiné clairement aux nostalgiques : une réalisation de type Nes améliorée (façon Shovel Knight) et supervisé par le créateur de la licence, l'honorable Yoshihisa Kishimoto. Les codes devraient donc être totalement respectés !



30 ans bordel, le jeu d'arcade original de Technos étant sorti en 1987 puis adapté aussitôt sur plein d'autres supports dont la Nes bien sûr. Un grand jeu qui a révolutionné le genre beat'em up et qui avait beaucoup de succès dans les salles enfumées, surtout grâce à la coop'. Alors à vous de voir si en 2017 vous avez envie de rejouer à ce type de jeu ? il vous en coutera 6,99€ sur Steam mais 11,99€ sur PS4, et là je pousse un gros coup de gueule ! Pourquoi un tel écart de prix bordel de sprites ?!