Ghost Blade se fait un lifting sur nos consoles modernes

Je ne suis pas fan de ces shoots verticaux orientés "manic" occupant 1/3 de l'écran, l'immersion n'est pas terrible et le style de jeu est très particulier. Mais bon je ne vais pas cracher dans la soupe, car c'est tellement rare de voir débouler un vrai shoot'em up à scoring sur nos consoles modernes ! Ainsi Ghost Blade, de Hucast Games, sorti en 2015 sur RIP Dreamcast (enfoirée de PS2 !) ressort cette année (à priori en février) en version remaster sur PS4, XOne et Wii U, en démat' bien sûr (hélas). Et puis 8,99€ est un prix raisonnable quand on voit le prix honteux de certains jeux d'arcade sur les différents stores...