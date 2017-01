Handy Harvy, perle arcade sur Megadrive à venir !

Voici un génial petit homebrew en préparation sur Megadrive avec Handy Harvy ! Je n'avais pas suivi l'affaire, c'est en dév' depuis 2015. Je vous laisse admirer la vidéo de démo. Le look visuel est génial, les animations et musiques sont super fun, les couleurs vibrantes, c'est du bon boulot ! Bordel de sprite multicolore, ça respire l'arcade des années 80 !

J'AdOOOOOre !!!! Vous l'aurez compris, ou pas, c'est un jeu clairement inspiré de Fix-it Felix Jr (les Mondes Ralph), ayant toujours pensé moi même que cela pouvait faire un grand jeu vidéo (contrairement au film, totalement naze).



C'est l'oeuvre du studio Second Dimension (leur premier jeu à priori ?) qui a déjà édité en cartouche Bomb on Basic City, un jeu Gamopat & Vetea Studio. Et c'est donc, sauf erreur de ma part, développé en langage basic, le fameux et puissant BEX. J'espère en tout cas que ce petit bijou sortira lui également en cartouche en 2017.