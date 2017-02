Have you played Atari today (on your PS4) ?

L'intention est bonne. Atgames qui sort 2 compilations de 50 jeux Atari sur PS4 (PS Store), quelques jeu d'arcade et beaucoup de jeux Atari 2600... Atari Flashback Classics Vol 1 et 2. Pourquoi pas. Bon, sauf que c'est toujours et encore les mêmes licences que Atgames a usé à fond sur ses consoles Flashback. Asteroids, Adventure, Missile Command, Yars' Revenge... et là je cite les meilleurs ! Pas de jeux cultes Atari 2600 d'éditeurs tiers, pas de très grand jeu d'arcade... à 19,99€ x 2 franchement c'est pas très attirant. A vous de voir en fonction de notre niveau de nostalgie ;)