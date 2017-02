[SLIP TENDU] Juno First bientôt sur Vectrex !!!

Bordel, c'est la news rétro de l'année pour moi, heu merde nous ne sommes que le 19 janvier, allez c'est la news rétro de la décennie !!! Juno First est de retour sur Vectrex ! Silence dans la salle... Une mouche passe... Tout le monde s'en tape ou quoi !?



Les membres du forum le savent, je suis un sex-addict à Juno First de Konami, pour moi l'un des meilleurs shoot'em up de tous les temps, voire le meilleur jeu d'arcade pré-85, malgré son aspect austère. Ce jeu m'avait totalement impressionné en 1983 quand je l'avais découvert sur une borne de foire en Vendée. Je l'ai redécouvert il y a quelques années et je suis toujours autant fan. Vous pouvez le tester en ému mais franchement ce jeu prend tout son sens sur borne. La Vectrex étant une mini-borne, et le jeu étant pleinement adapté au vertoriel, c'est juste parfait !



Alors, le jeu qui se nomme Hera Primera, semble en cours de développement (forum en allemand, dur dur à comprendre pour moi), on voit sur cette démo un test du niveau 1, et ça se présente plutôt bien ! Si le projet va au bout on tient là le meilleur jeu de la console. Je vais suivre ce dossier brulant !



