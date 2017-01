Allez on commence l'année 2017 en musique sur Atari ST avec cette démo musicale Out Run ! Sympa mais j'aurai préféré quand même qu'on nous annonce une version remastérisée du jeu sur notre 16/32 bit préféré (l'Amiga ? c'est quoi ?) Parce que la version pourrie de US Gold... US Gold, la firme qui a massacré tous les hits d'arcade sur micro dans les années 80.