Shenmue remastérisé, une bonne idée ?

Alors que Shenmue 3 respire déjà le gros nanar à venir sur PS4 et PC, on apprend que SEGA Europe a déposé des noms plutôt évocateurs en septembre dernier : , et .



De là à penser que le Shenmue de la Dreamcast pourrait ressortir en version HD Remaster sur PS4 ou XOne, il n'y a qu'un pas. Aucune confirmation pour l'instant. Je ne suis perso pas trop fan, ce jeu a bien vieilli, et il y a une hype assez injustifié le concernant. Ca y est, j'ai choqué les fans.