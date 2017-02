[SPEEDTESTING] Dragon Quest 8 / 3DS

Speedtesting après 3 heures de jeu avec l'aide de Gamoniac Je ne vais pas revenir en détail sur Dragon Quest 8, la plupart d'entres nous le connaissent bien, du fait que c'est le premier DQ a être sorti chez les fromages qui puent, en 2004 sur PS2. Après trois adaptations sur DS, voici la deuxième adaptation sur 3DS, après un 7ème opus pour le moins décevant à mes yeux : scénario totalement débile et jeu non adapté à la 3DS avec notamment une gestion de caméra foireuse. Mais après 3 heures de jeu sur DQ8 je suis rassuré ! Ici le scénario est plus léger, plus basique (et c'est un plus selon moi), les personnages sont plus charismatiques, la réalisation un poil au dessus du 7eme, avec une camera moins foireuse. Ca reste un jeu de type passe-temps, car finalement il n'y a pas de réelle difficulté, à par savoir être patient pour "leveller". Et Dieu du pixel sait si le levelling est important dans cet opus, mais on a pas trop le temps de s'ennuyer, on peut lors de ces phases chercher des coffres dans le monde pseudo-ouvert, trouver des quêtes annexes, ou combattre des demi-boss assez costauds. Il y a de petites nouveautés, comme une sauvegarde rapide n'importe où avant de quitter (utile pour une portable), ou les monstres qui sont désormais visibles sur le terrain (une bonne chose selon moi).

Que dire d'autre ? Pas de 3D relief, surement du fait d'un manque de puissance, mais on s'en tape, un jeu passe-temps fait pour jouer plus de 100h, n'a pas besoin de ça. Une réalisation de qualité du niveau PS2, une bonne fluidité, de belles couleurs, la musique magistrale qu'on connait, une camera bien mieux gérée que sur le 7. Non franchement c'est agréable. On verra ce que donne DQ11 sur cette même console, qui sera pour le coup le premier jeu de la série à être réellement pensé pour la 3DS.



Dragon Quest 8 est un RPG "passe-temps" super agréable sur 3DS, le support portable étant bien mieux adapté pour ce jeu. L'histoire simple est plus "crédible" que les scénarios du passé, la prise en main est géniale, on se prend à s'immerger dans ce petit monde pseudo-ouvert et à s'attacher aux personnages, et on devient vite accroc à faire progresser non-stop sa petite équipe et à bouffer du monstre. C'est con et répétitif, mais on aime ça. On peut y jouer en regarder la télé, en causant autour de soit, ce ne vous coupe pas de la réalité, c'est sympa. Un jeu culte totalement incontournable.



SUPPOS : 6/6