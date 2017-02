[TEST] Resident Evil 7 / PS4

RESIDENT EVIL 7

Support : PS4

Existe également sur XOne

Editeur : Capcom

Sortie : 24 janvier 2017

Avis après 45 minutes de jeu



Quoi ? Un test de Resident Evil 7 après 45 minutes de jeu ? Non, pas vraiment, mais mes premières impressions... car 1. Je ne peux résister à vous en parler rapidement d'autant que je l'ai eu avant sa sortie officielle et 2. Je ne suis pas encore prêt à y rejouer... Hu ? C'est daubesque à ce point ? Il faut savoir que je ne suis pas du tout fan de Resident Evil, à part le 4, j'ai toujours détesté cette licence. Autant vous dire que je ne vais pas faire de cadeaux à ce jeu !

Je n'aime pas Resident Evil et je n'aime plus Capcom depuis des années.... C'est donc avec beaucoup d'aprioris que j'ai inséré la galette hier soir dans ma PS4 : Capcom = jeux bâclés et non terminés, Resident Evil = gameplay balai dans le cul et commandes pourries. Bon allez scène d'intro qu'on en finisse... Mouais pas mal la cinématique d'intro... oh tiens c'est pas vraiment une cinématique, je contrôle la vue, pas mal.... Me voici directement dans un coin totalement paumé de la Louisiane, dans la forêt, descendant de ma bagnole pour retrouver ma gonzesse qui m'a envoyé un message de détresse. Bordel le graphisme !!!! Ca commence fort, je me déplace dans la broussaille, avec un rendu assez exceptionnel : graphismes au top, végétation comme jamais vu, effets de lumières géniaux... et belle fluidité. Oups, j'aperçois une vieille demeure abandonnée. Ca y est ça commence vraiment ! Je vais pouvoir dire du mal !

Et bien même pas, car c'est la claque la plus totale !!! Ca trou l'cul cette immersion !!! Surtout à 23h dans le noir sur un grand écran ! Premier réel sursaut (ce qui ne m'arrive jamais devant un jeu... la dernière fois ce devait être devant Alone in the Dark quand la vitre explose)... première angoisse en apercevant furtivement une personne se déplacer.... Je reste bien 20 minutes autour de la maison pour admirer le rendu, parfois proche du photo-réalisme, une belle excuse pour ne pas aller plus loin ? Le feuillage, même de près, affiche un rendu parfait !!! Bon allez Doc arrête de faire ta tapette, courage, ta vas rentrer dans cette vieille bâtisse où forcement ça va mal se passer. Je n'ai pas le choix, je dois retrouver ma meuf... quoi que... Ca aurait été l'occasion d'en changer ?

Ma gonzesse... Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?

Une intro incroyable

Le jeu commence, et d'entrée on est subjugé par le niveau de détail de la végétation... L'Atari 2600 peut aller se rhabiller !

Nouvelle claque à l'intérieur ! Des effets d'ombre et de lumière au top niveau, un niveau de détail impressionnant, de petits sons terrifiants... Si vous avez testé la démo P.T., sachez que c'est la même chose, en beaucoup mieux et beaucoup plus flippant encore ! L'immersion est totale, on est angoissé à chaque petit bruit, on à peur de chaque recoin de la maison, et je ne vous raconte pas quand on pousse une porte... si on ose la pousser... ou quand on doit monter l'escalier.... Haunted House sur Atari 2600 a trouvé son maître !



Pas d'alliasing, je ne sais pas si on est bien en 1080P, je crois. Un framerate qui doit être de 60FPS, je ne suis pas sur et certain, mais c'est très très fluide, aucun souci sur cet aspect (et Dieu du pixel sait si c'est important pour moi)... L'optimisation est franchement optimale sur PS4, et je me demande comment on pourrait faire mieux sur PC ? Seul l'Atari ST pourrait rivaliser.

Je vais faire dans mon slip !

Monter l'escalier est une sacrée épreuve... psychologique !

Alors en 45 minutes je n'ai pas expérimenté grand chose du gameplay, à part me déplacer, me baisser et observer des objets, tout se fait naturellement en tout cas, en mode FPS. Je n'ai rencontré personne, je n'ai aucune arme, le scénario est basique pour l'instant, mais le peu que j'ai expérimenté suffit à mon bonheur et à considérer que ce jeu est tout simplement une bombe absolue ! J'ai stoppé ma partie après 45 minutes hier sort à minuit car j'ai flippé... et aussi parce que j'étais subjugué par cette réalisation technique de très haut vol. Je devais souffler. J'ai eu l'impression d'être réellement sur PS5 ! (et je n'ai même pas la Pro). Je ne sais pas si je vais y rejouer ce soir, je suis encore sous le choc, un cap immersif est passé selon moi avec ce jeu, un peu comme en 1992 avec Wolfenstein 3D ou en 1998 avec Half Life.



Alors attention, ce n'est en rien un Resident Evil ! C'est un FPS survival façon Outlast. C'est curieux d'avoir repris le nom Resident Evil, enfin non, c'est bien sur marketing, mais bon quand même... Of course je reviendrai compléter ce test rikiki après une deuxième session de jeu bien plus longue, mais je vous ordonne d'aller acheter directement ce jeu les yeux fermés ! En 45 minutes je trouve que j'ai déjà bien dépensé mes 49€, même si ça devait s'arrêter là, tellement ça m'a scotché. Et j'attends de voir comment il va être accueilli par la presse, je suis très curieux sur le coup ! Bordel quel jeu !



à suivre...

Avis après 1h30 de jeu



Voilà, hier soir deuxième session de jeu, également très courte, car la claque annoncée lors de ma première session s'est confirmée... et même amplifiée ! Je dois donc souffler à nouveau. La phase d'exploration passive (déjà bien angoissante) fait place désormais aux premières scènes d'action... Je ne vais RIEN SPOILER donc je dirai simplement que le gameplay est vraiment exceptionnel, avec une intégration totale des cut-scènes (qui ne sont pas des cut-scènes d'ailleurs) dans le gameplay, et avec une modélisation totalement incroyable des personnages.... Quand j'ai découvert... tut ! pas de spoil... j'ai pris une nouvelle baffe technique dans la tronche, je n'avais jamais vu ça sur console ni sur PC.



Puis l'action va vite dégénérer pour atteindre des sommets de l'horreur... et je ne suis qu'à une heure de jeu ! Alors j'ai tout de suite pensé aux jeunes joueurs qui pourraient, et qui vont hélas, tomber sur ce jeu... Oups. Si vous êtes parents, ne laissez surtout pas trainer la boite, ça serait totalement irresponsable de votre part.

Ca se complique...

Ca se complique vraiment...

Ce qui m'étonne le plus dans ce jeu, outre le bond technique et artistique qui fera date, c'est que ce jeu soit développé par RIP Capcom... 1. Parce que Capcom est mort 2. Parce que ce jeu est très mature dans son scénario et sa mise en scène, et qu'il ne fait en aucun cas penser à un titre japonais mais à un titre anglo-saxxon. C'est très étonnant. Et à ceux qui me demandent encore sur le fofo si c'est bel et bien un Resident Evil ? je le répète, non, c'est une nouvelle licence, mais qui garde certains petits aspects de Resident Evil, en clin d'oeil on va dire.



Dire du mal du jeu ? Oui je pourrai, sur certains petits aspects qui manquent un poil de réalisme (pareil, je ne vais pas spoiler), mais ça serait chercher la petite bête. Ce jeu est déjà plus crédible que la plupart des superproductions cinéma de film d'épouvante. Alors si, justement en parlant de cinéma, comme c'est quasi un film interactif, on pourrait dire que ce jeu n'aura pas de replay value... Une fois fini on passera à autre chose, mais peu importe, c'est un grand moment de l'histoire vidéoludique à ne surtout pas manquer.



Alors j'ai décidé d'en rester là pour ce test... 6/6 pour 1h30 de jeu c'est déjà justifié, tout le reste à venir ne sera que bonus ! Car je vais jouer par petites sessions (trop flippant) quand l'occasion se présentera (seul, dans le soir, tard), et puis vous pourrez bientôt découvrir les tests complets de la presse vidéoludiques qui seront, je le pense, dithyrambiques.

Bon c'est clair, Haunted House a pris un coup de vieux

Je ne m'y attendais pas, je ne pouvait pas m'y attendre, considérant Capcom comme condamné, n'étant pas fan de Resident Evil, et les 5 et 6 ayant tellement déçu tout le monde. Ce Resident Evil c'est une renaissance de la licence qui a su s'adapter à son époque, c'est une renaissance de Capcom, c'est le meilleur survival horror jamais produit, c'est le plus beau jeu de cette génération, c'est une triple baffe technologique, vidéoludique et émotionnelle qu'on se prend dans la tronche. Comment Capcom a pu produire ça ? C'est un sacré mystère, le jeu ne ressemble aucunement à une production Japonaise. Le jeu de l'année (c'est déjà réglé), un des 10 plus grands jeux de l'histoire. Bordel. Pour une fois je ne retourne pas jouer à Haunted House sur mon Atari 2600 !