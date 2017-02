[SPEEDTESTING] Wild Guns Reloaded / PS4

WILD GUNS RELOADED

Support : PS4 (démat et physique)

Editeur : Natsume

Sortie : 2016

Wild Guns est un jeu vidéo de Natsume sorti en 1994 sur Super Nes aux USA et Japon, et assez tardivement (trop) chez les fromages qui puent fin 1996 en peu d'exemplaires. Et c'est une petite référence culte du jeu de shoot, bien sûr parce qu'il était bon, mais aussi et peut être surtout parce qu'il est devenu rare, même très rare sur le marché de l'occas. Ce remake est donc super bienvenue, mais pour le trouver en boite il faudra passer l'import (sur Play Asia, comptez 4€ de port par airmail et 15 jours pour le recevoir).



>Lien pour l'acheter sur Play-Asia

Le concept est très simple, vous disposez d'un tireur au premier plan (ou jusque 4 en multi local) et vous devez dégommer les cibles qui défilent devant vous sur un écran fixe. Bref, c'est le même concept que Cabal ou Nam 1975 par exemple. Ici ca se passe dans le Far West, mais un Far West SF à la Cow Boys et Envahisseurs ! Très sympa et amusant.



Le gameplay est un peu particulier, mais classique dans son genre. Particulier parce que déjà le point de visée à la manette n'est pas très précis (mais ça fait parti du gameplay, ce n'est pas un défaut, il faut s'habituer), et il faut savoir jongler entre la position de notre personnage et la position du viseur. Si vous n'avez jamais joué à ce genre de jeu, il faut un petit temps d'adaptation. Mais une fois cette période passée, ce n'est que du bonheur. Un bouton pour le shoot, un bouton pour l'arme spéciale, et un bouton pour sauter. Juste un petit bémol : pour tirer il faut laisser le bouton appuyé, sinon le tapotage déclenche le lasso (qui fige vos adversaires), et c'est pas top je trouve. Perso j'aime pouvoir tirer sans avoir à laisser le bouton enfoncé.

Vous pourrez choisir entre 4 personnages (contre 2 dans le jeu original), ayant chacun ses caractéristiques propres, et un gameplay propre, et des bonus et des armes seront à récupérer dans le décor. Très fun ! Et à plusieurs en même temps c'est encore plus fun (en local). A savoir que le jeu est quand même très hard, même en facile, j'ai moi même eu du mal à passer le premier niveau en solo, d'autant que je n'utilise jamais de continues (un principe de gamer poilu), mais avec de l'entrainement ça vient et on devient acharné à vouloir battre ses records. Car le but est là : faire le meilleur score possible, avec un joli tableau de scoring mondial online très motivant !



Niveau réalisation c'est du tout bon, c'est le jeu original a peine retravaillé sur un écran plus large : pas d'effet jeu flash, pas d'effets modernes, le jeu respecte le design 2D des années 90, c'est pixelisé, les sprites sont magnifiques, c'est beau, c'est coloré, c'est fluide, avec une bon son très sympa et des menus léchés. Bref, ça respire l'arcade façon Neo Geo ! What else ? A noter que ca passe très très bien sur un très grand écran HD ou 4K, pas de problème.