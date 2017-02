Zelda Breath of the Wild rassure sur le support "cartouche" de la Switch

Comme à priori il n'y aura pas grand chose de potable au lancement de la Nintendo Switch, tout le monde s'interroge sur Zelda Breath of the Wild. Et IGN aurait obtenu quelques certitudes :



- Les deux versions (U et Switch) sortiront bien le 3 mars

- Le framerate sera de 30FPS sur les 2 versions

- La définition graphique sera de 900p sur Switch et 720p sur U

- Le son sera plus élaboré sur Switch

- La version U nécessitera 3 gigots de stockage

- La configuration des touches sera un poil différente entre les deux versions

- Pas de Special Edition pour la U



Qu'en conclure ? Que la Switch n'est pas si puissante que ça, ou alors que les dév' n'ont pas fait d'effort de portage (un mix entre les deux surement). En tout cas ce qui est dommage c'est que ce Zelda n'est pas un jeu pensé pour la Switch, et que donc forcement la console ne sera pas bien exploitée. Sinon, bah 900p c'est suffisant, et 30FPS pour ce genre de jeu ce n'est pas choquant. Halte à la course bidon au slip le plus rempli, n'amenant que daubes à la "Call of".



Mais ce qui est intéressant dans cette liste de IGN, c'est le fait qu'on parle uniquement de 3GB d'installation pour la version U. Ce qui tendrait à confirmer qu'il n'y aura pas d'install sur Switch (de mauvaises langues tentant de nous faire penser le contraire), et que donc on aura bien droit à de vraies cartouches (aussi petites soient-elles) ! Et ça c'est le bonheur. Il reste un point à éclaircir : Est-ce que les éventuels patchs (rare chez Nintendo) et sauvegardes se feront sur la cartouche ? Si oui, c'est le bonheur absolu. Il y aurait alors le sentiment de posséder quelque chose à soit, de personnalisé, et le carton commercial de la console serait assuré.