2Dark, 25 ans après Alone in the Dark

Resident Evil 7 c'est pour les majorettes, PQube vient de confirmer que l'horrifique 2Dark sortira le 17 mars prochain sur PS4, Bobox One et Steam. Pour rappel le jeu est développé par l'illustre Frédérick Raynal, alias Super Moumoute, le créateur du révolutionnaire Alone in the Dark en 1992 (sacré souvenir).