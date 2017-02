Barbarian sur PC Engine... 96% !

Barbarian sur PC Engine, le projet fou de F.L., avec l'aide Touko, est sur le point d'être achevé ! Ils l'ont fait, on peut le dire ! Avec aussi l'aide d'autres gamopats qui sont cités sur le topic officiel. Ci dessous une petite vidéo de la version qui reprend les graphismes Amiga de l'époque, la version la plus fine et colorée. Car pour rappel, F.L réalise comme sur Megadrive une multitude de versions différentes. Oui, il est fou.



Le topic officiel où vous pourrez télécharger la ROM work in progress :

http://www.gamopat-forum.com/t90611p90-work-in-progress-96-barbarian-sur-pc-engine#2533136



Le jeu aura été réalisé à une vitesse folle ! Il faut dire que F.L. est désormais le plus grand spécialiste mondial de Barbarian... puis qui possède 10 posters de Maria Whittaker dans sa chambre. A bientôt pour les versions finales.