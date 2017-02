[C'ETAIT IL Y A 30 ANS] 10 000 boules pour délivrer une saxonne ?

En mars 1987 l'Amiga nous fait rêver avec Defender of the Crown (sorti initialement en 1986 aux USA). Tilt parle à juste de titre de bond qualitatif, lui colle 6/6 en graphismes et animations, et 19/20 en intérêt. A une époque où les 160x200 pixels de l'Amstrad font fureur en France, imaginez le choc en découvrant ces graphismes !



Sauf que...