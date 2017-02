Du bon Gigot de Nintendo Switch

Dans quelques jours la Nintendo Switch sera là et bien là, avec le retour sur Terre du Messie : le support cartouche. Un sacré événement religieux pour le bon vieux Chrétien du jeu vidéo rétro. Et qui dit support cartouche dit aucune installation ! C'est bon ça bordel de sprites ! Mais le jeune bytos tête à claques né avec le démat' va continuer à acheter du "vaporware", et la question que l'on se pose c'est quid de la place dispo dans la console ?



Il y a aura 25,9 gigots de libre dans votre Switch... Et on connait la taille des quelques uns des premiers jeux démat :



Disgaea Complete 5,9Go

Puyo Puyo Tetris 1,09Go

Mario Kart 8 Deluxe 7Go

I am Setsuna 1,4Go

Dragon Quest Heroes 1 &2 32Go

Snipperclips 1,6Go

Nobunaga's Ambition 5Go



Bref, si vous vous contentez de petits jeux sympa comme Tetris c'est bon, mais si vous voulez télécharger de gros jeux la carte mémoire additionnelle sera bien sûr indispensable. Mais suivez le conseil du Doc : achetez un max de jeux cartouche !!!!