du Karaté Basketball indé et gratos !

Voilà un jeu gratos (PC, Mac, Linux) qui à l'air très sympa, et au titre au tente de battre un record du monde : Draymond Green's Shut Up and Slam Jam Karate Basketball !!!



Un jeu de basketball au look néo-rétro façon Double Dragon (!!!) qui mélange sport et karaté, et ça à l'air franchement sympa, et tout cas visuellement c'est au top ! A savoir qu'il est possible d'y jouer à 4 en même temps. Alors oui c'est gratos mais vous pouvez verser un petit don aux auteurs au moment du téléchargement (sur le site officiel)... Soyez généreux, il en va de la survie de ce genre de jeu indé !