Ghost Blade déboule sur PS4, XOne et Wii U !

Vous êtes fan de shoot'em up (vous avez bon goût) et en manque cruel de bons jeux du genre sur PS4, XOne et Wii U ? Alors peut-être que le remaster HD de Ghost Blade, célèbre shoot de 2015 sur Dreamcast, va vous intéresser ?



On retrouve les 5 niveaux du jeu, les 3 vaisseaux, le multi à 2, et le mode vertical. Il est vendu 9 boules. Ca va, le prix reste assez correct, je me laisserai bien tenté. Il est juste dommage de ne voir que des remasters ou portages, les consoles actuelles méritent d'avoir leurs nouveaux shoot'em up originaux, bordel de sprites rotatifs !