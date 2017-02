Jackpot pour la fantaisie finale n°15

Selon l'honorable Hajime Tabata, responsable du développement de Final Fantasy XV, ce jeu a connu un tel succès qu'il était déjà rentabilisé avant sa sortie juste avec les pré-commandes. Et depuis il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires...



Tabata se titille le téton gauche, mais il y a de quoi laisser songeur pour un jeu aussi médiocre (pas tellement apprécié sur le forum de Gamopat), un projet qui a merdé à fond durant son développement, et une critique finale plutôt moyenne... Mais bon, les cinématiques ça fonctionne toujours autant auprès du public casu et Final Fantasy est une marque et seul l'évocation du nom suffit à faire vendre en masse...



Des DLC vont débouler en masse pour ce jeu, et surement eux aussi se vendre comme des petits pains.