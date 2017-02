Kimishima défend son line-up

Certains ont exprimé l'opinion selon laquelle le line-up serait faible. Notre démarche est de faire en sorte que de nouveaux titres soient proposés régulièrement sans écart important entre chaque jeu. Cela encourage les consommateurs à continuer d'utiliser activement le système, cela maintient des ventes continues pour la Nintendo Switch. Pour cette raison nous publierons Mario Kart 8 Deluxe, Arms, durant le premier semestre 2017, et Splatoon 2, qui a attiré l'attention des consommateurs lors de sa présentation au Japon, durant l'été 2017. Nous pensons que ces titres illustrent le concept de la Nintendo Switch, qui est de pouvoir jouer n'importe quand et n'importe où, et qui générera de la compétition entre les joueurs.