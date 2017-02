Konami chouchoute le joueur

J'ai les glandes en découvrant sur le forum de Gamopat ces trois photos du déballage de Bomberman R sur Switch... Le minimum syndical. On est là pour faire du pognon chez Konami, mais pas du tout pour satisfaire le joueur : aucune notice ! Même pas un petit bout de papier cul... Rien ! Une petit doc de 4 pages sur l'histoire de Bomberman par exemple, ça aurait couté quoi bordel !? un centime de plus ?!!! Et ça aurait été largement rentabilisé du fait que les jeunes joueurs se seraient intéressé à l'histoire du jeu, pour devenir un potentiel fan de la licence ! Konami nous a quitté depuis bien longtemps hélas...