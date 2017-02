La RetroGaming Play 2017 de Meaux !

Avis aux Gamopats poilus ! Venez découvrir le festival du jeu vidéo rétro et Alternatif : Le RetroGaming Play ! (RGP)



Ce sont les 18 et 19 Février prochain, à moins de 30 min de Paris, à Meaux (77), que l’association RGC (avec Replay et ChezmoA) organise ce rendez-vous festif et convivial !



Ce festival sera l’occasion de mettre en avant la culture du jeu vidéo et pour cela nous vous proposerons des expos, du Freeplay, des animations, de l'arcade, des tournois des Quizz, un espace vente, des conférences et bien sur une grande dose de passion !



Sur place, nous auront la présence de Mr Bertrand Brocard, AHL, Florent Gorges, Douglas Alves ou bien Abrial Da Costa (et nous attendons encore la confirmation d’autres invités) qui nous feront l'honneur de partager leur savoir et leurs connaissances. Nous aurons aussi sur place un pôle Youtubeurs/Streamer (avec Keydee, AtOmium et Psychodélik) afin que cette nouvelle façon de vivre le jeu vidéo soit aussi représentée !



Si cette convention vous intéresse, nous serions ravis de votre venu et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou propositions éventuelles.