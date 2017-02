La Scorpio présentée le 11 juin par Don Mattrick ?

Ca sera donc le dimanche 11 juin de l'an de grâce 2017, à 23h00 heure de Paris, à l'occasion de l'E3, que Microsoft va nous présenter la console qui va envoyer l'homme sur Alpha de Centaure, la Scorpio ! Jeux en 4kékés, 6 terraflops de puissance, l'équivalent de 12 bombes atomiques, une bande passante de 320Go/s, soit 12x la vitesse de la lumière, la console qui doit tout défoncer ! Sony fait dans son slip. Et la grande nouvelle, c'est le retour de Don Mattrick, que présentera himself la console !!! Si vous êtes un plouc de la campagne qui n'avez pas le fibre, laissez tomber, retournez sur Xbox One.

PS : bon je déconnais pour Don Mattrick... Il est très bien comme PDG chez Zynga, un éditeur de jeux sociaux, la plus grosse introduction en bourse depuis Google... Ah, on me dit dans l'oreillette que la société est depuis dans le rouge, qu'il a licencié la moitié des effectifs et qu'il s'est même cassé... Il est trop fort ce Don Mattrick. un sacré déconneur ce type ;)