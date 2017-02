Le line-up de la Switch monte en puissance !

Vous ne pensiez ne pouvoir acheter que Zelda et Bomberman le 3 mars prochain avec votre Nintendo Switch ? Ce qui fait déjà un sacré investissement ! Mais non, sachez que finalement deux autres gros titres seront disponibles dès le 3 mars... "gros titres" dans le sens gamopatesque du terme n'est ce pas ! Ces deux jeux sont Fast RMX (la suite de Fast Racing Neo) et Shovel Knight : Treasure Trove !



Sympa non ? Bon je ne sais pas encore si c'est en version boite ou en pur démat'... Je me renseigne. A mon avis ca sera du démat' dans un premier temps car on ne trouve aucune trace de ces jeux sur les sites de vente sur internet. Mais c'est une bonne nouvelle. Allez, on fait péter le champagne avec deux vidéo de gameplay ! Sony et Krokosoft font dans leur slip.