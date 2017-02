Mega Man en 2,5 D

Capcom étant incapable de faire évoluer correctement la licence Mega Man, des fans s'en chargent à leur place, c'est triste mais c'est comme ça. C'est aujourd'hui un certain Peter Sjöstrand qui nous présente Mega Man 2.5D sur PC ! Un jeu qui reprend l'esthétique visuelle de la version Nes, mais avec une perspective 3D. Très bien fait, et truc sympa : on peut y jouer à 2 ! Que Capcom en prenne de la graine !



Jeu à télécharger gratos (Windows uniquement)... Capcom va t-il réagir et porter plainte ?