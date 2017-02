Moonstone en cours de portage sur C64 !

Tous les fans de l'Amiga connaissent le jeu mythique Moonstone. Je n'y ai jamais joué perso, étant un pro Atari ST ;) Toujours est-il que l'on ne s'attendait pas à une tentative de portage du jeu sur Commodore 64 ! C'est en cours de développement et on souhaite bon courage à Onslaught, car c'est un jeu bien riche pour un simple 8bit, mais tout est possible ! Une première démo est téléchargeable.



Test de la version Amiga sur Gamopat :

http://gamopat.com/article-retrogaming-moonstone-amiga-60377700.html