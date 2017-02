Nintendo découvre le compte utilisateur en 2017 !

Incroyable, Nintendo rejoint enfin la civilisation ! En effet Il vous faudra désormais un vrai compte avec la Nintendo Switch, fini les conneries du tout pourri Nintendo Network qui vous liait à la console sur 3DS et U (un véritable scandale ! Par exemple si vous aviez 3 enfants et 3 3DS donc, il fallait acheter 3x le même jeu !!!).



Donc voilà, vous allez enfin pouvoir avoir un vrai compte unique, rentrer une adresse mail et choisir un pseudo. Et sachez que vous pouvez vous pré-inscrire ! Ne trainez pas, ceci afin d'éviter de vous retrouver avec un pseudo style Gabriel127654 ou Régis99580 (que quoi je ne pense pas qu'il y aura 99580 Régis qui joueront à la Switch ?).



On espère donc à l'avenir pouvoir passer de la console portable, au smartphone, à la Switch, et même changer de console, tout en ayant un seul et même identifiant. This is a revolution.