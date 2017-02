Nintendo veut nous entuber avec le Season Pass !!!

Cette pratique semble désormais s'étendre à tous les jeux possibles et imaginables : Early Access, Season Pass et DLCs ont la main mise sur les jeux de demain. Nintendo vient d'annoncer que The Legend of Zelda Breath of the Wild possèderait un Season Pass lié à deux DLCs au cours de l'année 2017. Et il faudra débourser 20 boules. Les DLCs ne pourront pas s'acheter séparément, le Season Pass sera obligatoire !



Au programme de ces DLCs, de nouveaux défis, un donjon en rab, un mode difficile (LOL), et le top du top : un t-shirt Switch que pourra porter Link... Là on touche le fond.



Vous ne rêvez pas, Nintendo se met à cette saloperie ! Alors que l'éditeur semblait avoir ignoré cette manie, 2017 sera l'année du grand ralliement à l'entubage que l'ont connait chez Sony et Krokosoft. Et ce de manière assez spectaculaire ! Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, Nintendo devant se différencier de la concurrence en proposant une vraie console et non du bric à brac.