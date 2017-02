[PAPERS] Un trailer fuité pour Project CARS 2

Project CARS fût une sacrée bombe vidéoludique pour les fans de courses automobiles, renvoyant Gran Turista or Forza Motocrotte au rang de simu pour fan d'auto tamponneuses. Certes après quelques patchs pour améliorer le rendu.... Gamopat d'OR 2015 !



On attend donc le second opus prévu pour septembre 2017 avec beaucoup l'impatience. Et voilà que tombe aujourd'hui un premier trailer dit "fuité" (mais qui est souvent une pratique marketing voulue par l'éditeur). Matez moi ça !