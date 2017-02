Prince of Persia se fait un lifting sur Atari STE

Nous connaissons tous Prince of Persia, le fameux jeu de Jordan Mechner publié par Broderbund en 1989 sur pas mal de micro-ordinateurs (avant les versions console) : Apple II puis PC, Amstrad, Amiga... et Atari ST. Et justement, un fan du jeu, et surement de l'Atari ST, un certain Peter Putnik, vient de sortir une version "enhanced" pour STE, avec une meilleure partie audio et un gameplay un poil amélioré. Crise sur le gâteau, le jeu tourne également sur Mega STE, TT et Falcon. Avis aux amateurs !