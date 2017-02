Project CARS 2 invente la 10K

Pas de bol, je vais encore vous bassiner avec Project CARS ! On sait que le 2 est prévu pour cette fin d'année et l'éditeur vient de nous balancer un deuxième trailer qui tend le slip ! L'accent est bien mis sur les surfaces et les conditions météo évolutives.

A savoir qu'il y aura 170 véhicules (largement suffisant) et plus de 60 circuits (à voir si pas de répétition, sinon c'est énorme). Le casque virtuel sera supporté, et la définition pourra monter jusque... 12K ? Là j'ai du mal à saisir, je suppose que c'est en mode cockpit 3 écrans sur PC. Mais bon perso, du moment que c'est bon, même en 320x200 je suis preneur.



Bordel, entre ça, DIRT 4, et le nouveau FlatOut, le fan de jeux de caisse pourrait connaitre une année extatique !