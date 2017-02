Tiens un mini scoop, savez-vous quels jeux seront offerts en mars sur PS4 si vous êtes un enfoiré de privilégié friqué abonné au PSN+ ? Tearaway Unfolded, mais lui on s'en tape. Le second jeu est bien plus intéressant : Disc Jam. Le jeu qui rend hommage au cultissime Windjammers de 1994 en Arcade et Neo Geo ! A télécharger les yeux fermés nom d'un sprite multicolore !