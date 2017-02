[TEST] Poochy & Yoshi's Woolly World / 3DS

Poochy & Yoshi's Wolly World

Support : 3DS

Editeur : Nintendo

Sortie : février 2017

On se souvient tous de la catastrophe Yoshi sur 3DS en 2014 (mêmes si étrangement certains ont aimé ?!), l'un des plus mauvais jeux sous licence Nintendo de ces dernières années, faute à l'avoir confié à un studio expert en boucherie. Mais on se souvient également du génial Yoshi's Woolly World sur Wii U l'année suivante, Gamopat d'argent 2015. Revoici notre petit dino tout en laine sur 3DS, pour un remake de la version U, chargé de faire oublier l'opus portable précédent qui a fait beaucoup de mal à la licence, et ça va être difficile, car sur le forum de Gamopat, la plupart des gens sont totalement dégoutés de la catastrophe vidéoludique de 2014.

L'intrigue est la même que sur Wii U, Kamek a kidnappé des Yoshis détricotés, et l'arrivée du cabot Poochy ne change pas grand chose à l'histoire. La différence première du jeu est visuelle sur la map, qui n'est plus en vue aérienne, mais désormais vue de profil, plus adapté à un jeu portable. Et d'entrée de jeu on est frappé par la réalisation technique du jeu et par ses qualités esthétiques. On avait peur de perdre beaucoup au passage Wii U vers 3DS, mais pas du tout, le jeu a été parfaitement adapté aux capacités de la 3DS. On comprend vite que c'est un vrai jeu Nintendo "Seel of Quality".



Le jeu est toujours en 3D de profil, avec une perspective un peu plus rapprochée que sur console de salon, avec des décors parfois légèrement redessinés pour s'adapter au petit écran. Et la 3D relief optionnelle apporte un plus vraiment génial, le jeu prend de l'épaisseur, ça reste un effet visuel tout a fait surprenant. C'est beau, c'est coloré, c'est fluide, on a affaire à l'un des plus beaux jeux de la console, incontestablement.

Au niveau du gameplay, c'est exactement le même que sur Wii U. Yoshi peut sauter et flotter un peu dans les airs, gober les ennemis et les transformer en pelote de laine, et tirer ces pelotes via un viseur. Un gameplay simple et super efficace, mais utilisant plein de techniques différentes, le tout dans un environnement super bien pensé, et plein de recoins. C'est un réel chef d'oeuvre du jeu de plateforme ! Bon certes c'est quasi la même chose que sur Wii U... ce qui fera peut-être hésiter ceux qui ont la version salon, mais sachez que le jeu est désormais aussi génial pour les plus petits.



Oh rassurez-vous, du challenge il y en a ! La difficulté est très bien pensée et très progressive. Certes le gamer poilu trouvera ce jeu très facile, mais par contre il lui faudra beaucoup de temps pour tout "débloquer", c'est à dire trouver tous les bonus du jeu pour le finir à 100%. C'est le coté addictif du jeu, on a envie de faire et refaire les niveaux pour les "nettoyer" à 100%. Et on est jamais frustré, comme on peut l'être parfois dans un Super Mario Bros.

Et comme je le disais plus haut, les enfants ne seront pas découragés car il existe un mode relax (activable à tout moment) où les boules de laine seront remplacées par des toutous Tippochys servant de munitions infinies, et qui vont de plus renifler tous les items planqués. Sans compter les badges, toujours présents, qui permettent d'avoir des pouvoirs spéciaux. Comme Poochy... qui a cependant un rôle très limité. Il sera surtout mis en scène dans les épreuves de "run" car c'est un fonceur ! Un jeu vraiment agréable, quelque soit votre niveau.